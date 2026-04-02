赤城乳業「大人なガリガリ君完熟マスカット」発売

赤城乳業は4月7日、大人なガリガリ君完熟マスカットを全国発売する。マスカットアイスの中にガリガリ食感のマスカットかき氷を入れた氷菓で、高糖度で管理された完熟マスカット果汁を昨年より増量した55％使用した。果汁には、豊かな香りとさっぱりした甘味が特長のマスカットオブアレキサンドリアを採用し、ジューシーなぶどうの味わいを打ち出す。発売を記念し、公式Xと公式Instagramでは商品10本を抽選で20人に進呈するキャンペーンも実施する。＜商品情報＞商品名：大人なガリガリ君完熟マスカット。希望小売価格：151円（税込）。種類別：氷菓。容量：100ml。エネルギー：87kcal。発売日：2026年4月7日（火）。発売エリア：全国。＜キャンペーン情報＞内容：大人なガリガリ君完熟マスカット10本を抽選で20人にプレゼント。応募期間：2026年4月2日（木）～4月8日（水）23時59分。応募方法：Xは赤城乳業公式Xアカウントをフォローし、ハッシュタグ「#ガリガリ君と過ごした春の思い出」を付けて引用ポスト。Instagramは赤城乳業公式Instagramアカウントをフォローし、対象投稿に「いいね！」のうえ同ハッシュタグを付けてコメント。