第９７０話 愛の平壌冷麺

以前に一緒に韓国へ行ったことのあるソバリエのAeさんと、Asさんの三人で《冷麺》を食べに行きました。店は千葉･稲毛の｢ソルヌン｣といいます。

実は、あの旅行で《冷麺》を食べてから、はまってしまい、日本であちこち食べましたが、どうも違うのです。

そこでAeさんが、店主のムン･ヨンヒさんは平壌に居たことのある人だということで、誘ってくれたのです。

うん♪ この爽やかな汁はと蕎麦の麺、確かに《平壌冷麺》でした。

《平壌冷麺》の蕎麦粉は江戸蕎麦のように抜き実ではありません。日本の郷土蕎麦もそうです。ですから、抜き実が江戸蕎麦の特長です。だから、｢一握り星三つ｣なんでいう蕎麦粉の見方が生まれたのです。

話を戻しますと、スープが爽やかです。ただし味が微妙に違います。ヨンヒさんによれば、梨の代わりに林檎を使っているそうです。朝鮮半島では梨はいつでもあるけど、日本の梨は季節物、そこが残念。だけど日本の林檎は美味しいから、それを使っているという。う～ん、そういうことか。梨独特の涼味からくる切れがほしいところです。

ところで、ヨンヒさんは近々『愛の平壌冷麺』を上梓されるそうです。今度はそれを読んでから、また訪れたいと思います。

江戸ソバリエ協会

ほし☆ひかる