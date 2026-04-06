森永乳業「プロテインカフェラッテ」発売

森永乳業は4月14日、マウントレーニアシリーズ史上初となるプロテインをコンセプトにした新商品「マウントレーニア プロテイン カフェラッテ」を全国発売する。 コーヒー鑑定士の資格を持つ社員が厳選したコーヒー豆を国内焙煎し、挽きたての豆を自家抽出したエスプレッソにミルクを加え、ほどよい甘みのまろやかな味わいに仕上げた。 1本当たりたんぱく質10グラムを配合し、日常のカフェラテで無理なくたんぱく質を摂取できる商品として提案する。 ＜商品情報＞商品名：マウントレーニア プロテイン カフェラッテ。 種類別／名称：乳飲料。 包装形態：アセプティックカップ。 内容量：240ml。 エネルギー：144kcal（1本240ml当たり）。 保存方法：要冷蔵10℃以下。 賞味期限：120日間。 主要ターゲット：普段のカフェラテで手軽にプロテイン（たんぱく質）を摂りたい方。 主要売場：コンビニエンスストア、量販店、一般小売店。 希望小売価格：200円（税別）。 発売日・地区：2026年4月14日（火）・全国。 JANコード：4902720166256。