キリン「一番搾り支援」始動
執筆者：shirai
キリンビールは、「キリン一番搾り生ビール」の売上の一部を活用し、日本各地で新しいおいしさづくりに挑戦する生産者を支援する活動を段階的に始動する。気候変動や担い手不足などの課題に直面する生産現場を背景に、独自性や先進性を持って挑戦を続ける生産者を後押しするもので、4月6日から参加生産者の公募を開始した。対象は、一般的に流通している製品や品種にとどまらない新品種や新製品で、必要な関連法令を満たし国内で食品として製造・販売可能なもの。寄附金は、機器や備品の購入、敷地整備、広報活動、イベント出店、品質向上や後継者育成など、新しい食の発展に資する用途に充てる。＜募集要項＞公募開始日：2026年4月6日。公募期間：2026年4月6日～2026年5月11日18時。応募方法：特設サイトのお問い合わせフォームから連絡した人に、公募要領と応募様式を送付。対象ジャンル：穀類、青果類、水産品類、畜産品類、加工食品類、日配類、調味料類。特設サイトURL：https://www.kirin.co.jp/alcohol/beer/ichiban/contact-action/