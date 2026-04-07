赤城乳業「Ｓｏｆ’」無料配布イベント開催

赤城乳業は4月11日、Sof’北海道ミルクバニラとSof’ミルクたっぷりプリンの無料配布イベントを東京・COREDO室町三井タワー大屋根広場で開催する。 合計5000個を配布し、気温上昇時のリフレッシュ機会の提供と商品の認知拡大を図る。 会場にはTVCMに登場した上様の世界観を再現した城下町風空間を設け、巨大な五重の塔やフォトスポット、顔出しパネルなどを展開する。 配布アイスには上様クッキー、ココアクッキー、カラースプレー、ブルーベリーソース、ストロベリーソース、カラメルソースの6種類のトッピングを用意し、オリジナルのソフトクリームづくりも楽しめる。 ＜イベント概要＞日時：2026年4月11日（土）10時～17時、会場：COREDO室町テラス 大屋根広場（東京都中央区日本橋室町3-2-1 日本橋室町三井タワーCOREDO室町テラス1階）、配布数量：5000個予定、配布商品：Sof’北海道ミルクバニラ4000個、Sof’ミルクたっぷりプリン1000個、備考：アイスがなくなり次第終了、悪天候時は公式X、公式Instagram、公式HPで中止を案内。