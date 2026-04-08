ゼットン「韓国酒場ビアガーデン」開業

アンドエスティHDグループで飲食事業などを手がけるゼットンは、ルミネエスト新宿の屋上に「韓国酒場ビアガーデン ルミネエスト新宿」を4月22日にオープンする。 韓国の屋台文化ポジャンマチャをイメージした体験型ビアガーデンで、パンチャン＆キムチバーや不定期開催のライブステージ、韓国トレンドを体感できるブースなどを展開する。 パンチャン＆キムチバーでは白菜キムチやカクテキ、オイキムチ、チャプチェ、トッポギなど8種類の韓国惣菜を食べ放題で提供する。 コースはヤンニョムチキンやプルコギキンパを楽しめるポチャコース、韓国鶏焼肉コース、サムギョプサルと牛カルビの焼肉コース、プレミアム焼肉コースの4種類を用意し、韓国ビールやマッコリなどのドリンクもそろえる。 ＜店舗情報＞店名：韓国酒場ビアガーデン ルミネエスト新宿 開業日：2026年4月22日（水） 営業期間：2026年4月22日（水）～10月31日（土） 住所：東京都新宿区新宿3丁目38-1 ルミネエスト新宿RF 営業時間：全日12:00～22:00、7・8月は平日16:00～22:00、土日祝12:00～22:00 定休日：ルミネエスト新宿に準ずる、荒天時休業 席数：385席 アクセス：JR新宿駅中央東改札または東改札から駅直結徒歩1分 電話番号：03-6273-2530 公式HP：https://lumine-est-shinjuku.beergardens.jp 予約ページ：https://www.tablecheck.com/shops/lumine-est-shinjuku-beergarden/reserve Instagram：https://www.instagram.com/beergarden_bbq_shinjuku/ ＜主なコース＞ポチャコース：120分飲み放題付き3500円、ソフトドリンクのみ2300円 韓国鶏焼肉コース：120分飲み放題付き4000円、ソフトドリンクのみ2800円 サムギョプサルと牛カルビの焼肉コース：120分飲み放題付き5000円、150分飲み放題付き5500円 プレミアム焼肉コース：120分飲み放題付き6000円、150分飲み放題付き6500円