ゼットン「コリアンＢＢＱビアガーデン」３店開業

アンドエスティHDグループで飲食事業などを手がけるゼットンは、韓国グルメをテーマにしたBBQビアガーデン3店舗を4月から順次オープンする。 サムギョプサルやマッコリなどの定番メニューを、駅直結の屋上型や屋根付き、郊外型など異なるロケーションで展開し、手ぶらで楽しめる韓国BBQ体験を提案する。 池袋パルコ本館屋上では気軽に立ち寄れる都市型、アスナル金山では韓国料理食べ放題、幕張豊砂では持ち込みBBQ対応の郊外型とし、利用シーンに応じた選択肢をそろえる。 ＜池袋パルコ コリアンBBQビアガーデン＞ 営業期間：2026年4月10日（金）～10月18日（日） 住所：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO本館屋上 営業時間：平日16:00-22:30、土日祝12:00-22:30 電話番号：03-5957-0035 公式HP：https://ikebukuro-parco.beergardens.jp/ 予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/shops/ikebukurobg/reserve ＜アスナル金山ビアガーデン by Kumsan seoul＞ 営業期間：2026年4月10日（金）～11月2日（月） 住所：愛知県名古屋市中区金山1丁目17-1 屋上 アスナル金山 営業時間：平日16:00-23:00、土日祝12:00-23:00、7・8月は全日16:00-23:00 電話番号：050-3188-5735 公式HP：https://asunal-kanayama.beergardens.jp/ 予約サイト：https://www.tablecheck.com/ja/shops/seoulbg/reserve ＜幕張豊砂BBQビアガーデン＞ 営業期間：2026年4月24日（金）～10月25日（日） 住所：千葉県千葉市美浜区浜田2丁目45番3 営業時間：平日17:00-22:00、土日祝11:00-22:00、金土祝日は23:00まで 電話番号：070-2250-6315 公式HP：https://perie-makuharitoyosuna.beergardens.jp/ 予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/makuharitoyosuna-bbq/reserve