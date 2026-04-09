森永乳業「バリッチェ２品」発売

森永乳業は、分厚いチョコを割って食べるカップアイス「Variche（バリッチェ）」シリーズをリニューアルし、「Variche（バリッチェ）チョコ＆バニラ」「Variche（バリッチェ）チョコ＆ストロベリー」を4月13日から全国発売する。 天面を覆うチョコをスプーンでバリッと割る体験価値はそのままに、アイス部分の味わいを見直し、チョコとの相性を高めた。 バニラは華やかな香りとコクを、ストロベリーは摘みたてのいちごのような爽やかな風味とほどよい甘みを加え、満足感のある味わいに仕上げた。 あわせて、割って食べる楽しさが直感的に伝わるパッケージデザインに刷新した。 ＜商品情報＞商品名：Variche（バリッチェ）チョコ＆バニラ、Variche（バリッチェ）チョコ＆ストロベリー 種類別名称：アイスミルク 包装形態：紙カップ、紙シール蓋 内容量：110ml 保存方法：要冷凍（－18℃以下） エネルギー：チョコ＆バニラ279kcal、チョコ＆ストロベリー275kcal 主要ターゲット：チョコが好きな方、流行に敏感で新しいものが好きな方 主要売場：スーパー、一般小売店 希望小売価格：300円（税別） 発売日・地区：2026年4月13日（月）・全国 JANコード：チョコ＆バニラ 4902720160353、チョコ＆ストロベリー 4902720160360