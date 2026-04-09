農心「Ｋｏｒｅａ Ｅｘｐｏ Ｔｏｋｙｏ」出展

農心ジャパンは、4月16日から18日まで東京・池袋のサンシャインシティで開かれる「Korea Expo Tokyo 2026」に出展し、会場内に「ノグリのラーメン屋さん」を開設する。 ノグリ公式TikTokをフォローした来場者を対象に、定番の「HOT」と辛さ控えめの「MILD」2種類のノグリラーメンを無料で食べ比べできる試食企画を実施する。 会場ではフォトスポットやメッセージエリアも設けるほか、試食後にはノグリラーメンやオリジナル靴下が当たるガラポン抽選会も行う。 来場者には、4月16日から19日まで農心ジャパン公式オンラインストアで使えるAmazon限定50％オフクーポンも配布する。 ＜イベント概要＞イベント名：Korea Expo Tokyo 2026 開催期間：2026年4月16日（木）～18日（土） 開催場所：池袋・サンシャインシティ ワールドインポートマートビル4F 展示ホールA 企画名：ノグリのラーメン屋さん 内容：ノグリ公式TikTokフォローで「HOT」「MILD」2種の無料試食、ガラポン抽選会、Amazon限定50％オフクーポン配布 主催：Korea Expo実行委員会 公式サイト：https://jp.japan.k-expo.org/main ノグリ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@neoguri_jp 農心ジャパン公式オンラインストア（Amazon）：https://www.amazon.co.jp/stores/page/D588F08A-1260-4023-9E0D-68ED2F097907?channel=NEW_KEXPO_260416 ノグリ特設ページ：https://www.nongshim.co.jp/brand/neoguri/