セブン「金のハンバーグと金のビーフカレー」刷新

セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津知洋）は、プライベートブランド「セブンプレミアム」の最上級ブランド「セブンプレミアム ゴールド」から、看板商品の「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」と「セブンプレミアム ゴールド 金のビーフカレー」を2品同時にリニューアルし、4月21日（火）から順次、全国のセブン‐イレブン店舗で発売する。「金のハンバーグ」は、2025年のリニューアル時から原材料や配合、調理工程を刷新。粗挽きで肉粒感たっぷりのジューシーな仕立てにすると共に、中はしっとり、外はこんがりと焼き上げており、牛と豚肉の旨味が際立つ、キレのあるデミグラスソースで仕上げ、「究極の合いびきハンバーグ」を目指したもの。一方、「金のビーフカレー」も製法を追求。ハーブ等2時間漬け込んだ牛肉は、香りと旨味がアップした柔らかな食感が特長です。香味野菜と焙煎スパイスが香り立つ本格的な味わいを実現したという。■商品価格：各398円（税込429.84円）、発売日：4月21日（火）～順次（首都圏以外は、4月28日（火）から順次）、販売エリア：全国。