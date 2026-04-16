森永「板チョコアイス／差しコミックパッケージ」発売

森永製菓（東京都港区芝浦、代表取締役社長COO：森信也）は、パキッとした食感の分厚いチョコと、すっきりとした味わいのバニラアイスの組合せで、たっぷりのチョコを思いっきり味わうことができる板チョコ型のアイス「板チョコアイス」を、箱を差し込むとストーリーが変化する「差しコミックパッケージ」デザインで4月27日より期間限定で発売する。板チョコアイスのパッケージは、一度に食べきれない時は箱を差し込んで残りをコンパクトに保存しておくことが可能。一度に全部食べきるのが難しい時や、「今日は板チョコアイスを少しだけ楽しみたい」という時の解決策として、箱の形状を活かして保存しておけることを「チョコッとストック」と命名、今回の「差しコミックパッケージ」では、このことがわかりやすく伝わるようなデザインとなっている。今回、展開される“差しコミック”パッケージのデザインは全10種。板チョコアイスのパッケージは、中央のミシン目に沿って半分に切り取れる仕様になっており、切り取った左右の箱を差し込むと、セリフやイラストが変化するギミックで、イラストはイラストレーター・冥王めおさんが手がけている。なお、同商品の発売に合わせ、Xで森永製菓アイス公式をフォロー＆対象投稿をリポストして応募すると、Amazonギフトカード1万円分が10名様に当たるプレゼントキャンペーンも4月27より実施される。【商品概要】■商品名：板チョコアイス ■内容量：70m ■参考小売価格：200円（税別） ■発売日：４月27日（月）～無くなり次第終了 ■発売地区：全国