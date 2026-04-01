山田養蜂場「メルピロール測定済 のど潤す蜂蜜」新発売

山田養蜂場（本社：岡山県苫田郡鏡野町、代表：山田英生）は、10年にわたる研究の成果として、注目成分「メルピロール®」の含有有無を独自の測定技術により可視化・規格化した、世界初のはちみつ「メルピロール測定済 のど潤す蜂蜜」を4月20日より新発売する。近年、乾燥環境や生活習慣の変化を背景に、日常的な体調管理への関心が高まっており、日々の生活の中で無理なく取り入れられるケアの重要性が改めて認識されているが、本商品は、これまで風味を基準に選ばれてきたはちみつに対し、“成分で選ぶ”という新たな価値を提案するもの。国際養蜂会議および各種学会での学術発表を通じて、その科学的裏付けと独自性が評価されており、はちみつの“新たな基準”となることが期待されているという。同社の研究成果は、2025年9月にデンマーク・コペンハーゲンで開催された世界最大級の国際養蜂会議「Apimondia（アピモンディア）2025」において学術発表され、世界204ヵ国の養蜂家・研究者・企業から大きな注目と反響を得ており、発表後には活発な質疑応答が行われ、各国の研究者や企業から高い期待と関心が寄せられ、本商品の開発をさらに後押しする契機となった。今回の発売は、10年以上にわたる研究の集大成であり、世界各地から厳選したはちみつを独自にブレンドし、メルピロール®が含有されているか自社の測定技術で確認したうえで出荷されているもの。すっきりとした後味とフルーティーな風味を兼ね備え、子どもから高齢者まで、毎日の健康習慣として無理なく続けやすい味わいに仕上げられている。個包装のスティックタイプのため持ち運びにも便利。価格：7g×8包入/税込価格 1,600円、7g×30包入/税込価格 5,500円。