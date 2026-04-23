柴田屋「ソウル・聖水洞発のナルマッコリ」日本初上陸
執筆者：motoe
酒類事業をグローバルに展開する柴田屋ホールディングス（本社：東京都中野区、代表取締役：柴泰宏）の傘下であるセレスタは、ソウル・聖水洞（ソンスドン）を拠点に伝統復興を掲げるハンガンブリュワリーが醸す完全無添加の生マッコリ「ナルマッコリ」を日本初上陸商品として発売する。 同商品は、甘味料ゼロ・三重発酵（三醸酒）による濃密な旨味とシルクの口当たりが特徴で、飲食店の新名物酒やホテルのペアリング酒としても注目が高まっている。 同商品は、韓国伝統酒の最高級格付けである三醸酒（サムヤンジュ）製法を採用した、希少なクラフト生マッコリ。 一般的なマッコリが7〜10日で発酵を終えるのに対し、ナルマッコリは三段階仕込み × 3〜4週間の長期低温熟成を行うことで、米の旨味を最大限に引き出されているほか、人工甘味料・天然甘味料・酸味料を一切使用せず、米本来の自然な甘みを追求されているのが特長。また、冷凍輸入されるので、酵母が生きたまま届くため、鮮度と香味の変化を楽しめる。【商品概要】■種別：生マッコリ ■アルコール度数：6％ ■内容量：800ml ■原材料：景福宮米（ソウル産）、麹 製法：三醸酒（三重発酵） ■輸入形態：冷凍（解凍後1ヶ月以内推奨） ■価格： 3,678円（消費税・チルド代込み）■醸造所：ハンガンブリュワリー（ソウル・聖水洞）■販売：柴田屋酒店 online/https://www.sake-ya.jp/collections/hangang-brewery/products/901210