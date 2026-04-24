アサヒ「ファイナルファンタジーとのコラボＢａｒ」展開

アサヒビール（本社：東京、社長：松山一雄）は、RTD「未来のレモンサワー」と、世界的な人気を誇るRPG(ロールプレイングゲーム)「ファイナルファンタジーVII リバース」とのコラボレーションイベント「未来のレモンサワーBar with FINAL FANTASY VII REBIRTH」を4月29日から5月3日まで、六本木で展開する。「未来のレモンサワーBar with FINAL FANTASY VII REBIRTH」は、ゲーム内に登場する酒場「SEVENTH HEAVEN（セブンスヘブン）」をモチーフにした空間で、「未来のレモンサワー」を提供する期間限定店舗。「ファイナルファンタジーVII」の世界観に没入できる空間演出を通じて、本物のレモンスライスが入った「未来のレモンサワー」の特別な飲用体験の機会を創出し、ブランドの認知拡大と飲用喚起を図るという。「未来のレモンサワー」は、ふたを開栓するとレモンスライスが浮き上がってくる世界初のRTD。2024年6月の発売以来、「本物のレモンスライスがおいしい」「面白い体験ができる缶チューハイ」と好評を博している。4月28日から「未来のレモンサワー 濃いめ」をラインアップに追加、期間限定で発売される。「未来のレモンサワー 濃いめ」は、既存の「オリジナル」や「プレーン」と比べ、アルコール分が7％と高めに設定されており、レモンの味わいや香り、甘みのバランスを最適化することで、飲みごたえのある味わいを実現。今回のコラボレーションイベントにおいても、オリジナル、プレーンに加え、濃いめも提供される。【イベント概要】■名称：未来のレモンサワーBar with FINAL FANTASY VII REBIRTH ■会場：六本木ヒルズ 大屋根プラザ＜東京都港区六本木6-10-1＞ ■営業期間：4月29日(水・祝)～5月3日(日・祝) ■営業時間：4月29日(水・祝)：13:00～21:00(ラストオーダー20:30)、4月30日(木)、5月1日(金)：16:00～21:00 (ラストオーダー20:30)、5月2日(土)、5月3日(日・祝)：12:00~21:00(ラストオーダー20:30) ■席数：約60席 ■販売メニュー：「未来のレモンサワー」(缶345ml：オリジナル、プレーン、濃いめ)：300円(税込)