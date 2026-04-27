アサヒ「酵母由来の非動物性ミルク」１都３県で発売
執筆者：motoe
アサヒグループジャパン（本社：東京、社長：濱田賢司）は、酵母からできた非動物性ミルク「LIKE MILK(ライクミルク)200ml」 を東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県の一部企業で5月12日から順次発売する。また、2025年7月から11月まで販売していたAmazon.co.jpでも、販売を再開する。同商品は、アサヒグループ独自の酵母技術を活用した、日本初の酵母を由来とした非動物性のミルクで、アレルギー特定原材料等（28品目）不使用で、ほんのりとした自然な甘みがあり、癖のないまろやかな味わいが特長。また、食物繊維、亜鉛を豊富に含み、牛乳と同程度のタンパク質やカルシウムを摂取できる一方で、牛乳と比較して脂質は38％低減されており、そのまま飲用するだけでなく、料理やお菓子作り、コーヒーや紅茶などに混ぜて利用するなど、日常生活のさまざまなシーンで牛乳と同じように活用できる。同商品は、当初、応援購入サービス「Makuake」で2025年4月から6月まで販売、応援購入総額は目標金額300,000円に対して7倍以上の2,216,500円を達成。さらに、2025年7月から11月までは、クイーンズ伊勢丹の10店舗やAmazon.co.jpにて数量限定で販売し、購入者からは“家族が乳アレルギーをもっているので楽しみにしている”“食のダイバーシティに対応した素晴らしい商品”などと高く評価をされた商品となる。【商品概要】■商品名：LIKE MILK（ライクミルク）200ml ■容器・容量：紙・200ml ■品目：酵母飲料 ■賞味期限：製造月から9カ月（常温保管可／開封後、要冷蔵） ■販売企業：クイーンズ伊勢丹、イトーヨーカドーの一部店舗 ■「LIKE MILK」ブランドサイト：https://www.asahi-like.com/