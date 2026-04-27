マツキヨココカラ×アサヒＧ食品「独立型ＰＢ」新展開

日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに98店舗（2025年12月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、アサヒグループ食品株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：川原浩）と共同開発した新しい独立型プライベートブランド「SPICA（スピカ）」の展開をスタートする。キヨココカラ＆カンパニーが保有する１億6,000万を超える顧客接点から得られる購買データを基にした消費者ニーズの分析力・マーケティング力と、アサヒグループ食品の素材研究・商品開発力を掛け合わせることで、日常に取り入れやすく続けやすい商品を実現。ブランド名は、おとめ座の中で最も明るい星「スピカ」に由来。“輝く私”へと進むための前向きさと、毎日に心地よくなじむ軽やかさを象徴しているという。「SPICA」では、健康と美容を両立した“無理のないダイエット”への関心が高まる中、「食事は我慢したくない」「日常の中で手軽に取り入れたい」といったニーズに応える商品を展開予定。当初のラインアップとしては、食事サポートとして取り入れられるシェイクや、水なしで手軽に摂取できるチュアブルタイプのサプリメント、おやすみ前にもおすすめのサプリメントなど、ライフスタイルに合わせて選べる全６商品を５月11日より、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）で販売される。なお、自社オンラインストアでは５月９日より、先行販売する。すべての商品には、アサヒグループが長年研究してきた独自素材「酵母細胞壁」を配合。たんぱく質や食物繊維を豊富に含む素材で、体づくりをサポートする。また、酵母細胞壁の活用は、酵母エキス製造工程の副産物を新たな価値で活用した、アップサイクルの取り組みで、今秋には、パスタ剤型の商品追加も予定されている。