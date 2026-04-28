キリン「ＩＢＡにてキリングッドエールが日本最高位」

キリンビール（社長：堀口英樹）が展開する「キリングッドエール」は、2026年3月に英国で開催された「INTERNATIONAL BREWING AWARDS, SINCE 1886」の「Smallpack Ale - Class 2 (abv 4.5% – 4.9%) 部門」において、日本最高位となる銀賞を獲得。「グッドエール」の香味の特長であるフルーティな味わいやバランスの良さが国際的に高く評価される結果となった。「INTERNATIONAL BREWING AWARDS, SINCE 1886」は、1886年に創設され、すべての審査員が現役の醸造家で構成される、世界でも屈指の歴史と権威を誇る国際的なビール審査会で、現役の醸造家による厳正なブラインドテイスティングで審査が行われまするもの。今回、同社が初エントリーをした「グッドエール」は”今までにない”おいしさ※２とブランドアクション「グッドエールJAPAN」によって、日本中に明るさをつないでいくビールとして、2025年10月に誕生し、2026年１月には、発売わずか約３カ月で累計販売本数5,000万本を達成。特に、こだわりの素材・製法による「フルーティな味・香り」と「後味の良さ」を両立した満足感のある味わいで好評を博している商品となる。