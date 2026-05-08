ＵＣＣ「水素焙煎」番組配信
執筆者：shirai
UCCジャパンは、ビジネス映像メディア「PIVOT」に、水素社会実現をテーマとした番組を提供し、動画を配信した。番組では、UCC、セブン‐イレブン・ジャパン、トヨタ自動車の3社が連携する水素活用の取り組みを紹介。UCCは「2040年までにカーボンニュートラルの実現」を掲げ、水素を活用した焙煎技術に取り組み、2025年には大型水素焙煎機「HydroMaster」による“水素焙煎コーヒー”の量産を世界で初めて開始した。セブン‐イレブン・ジャパンとは「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー」を共同開発し、トヨタ自動車とはクラウン70周年を記念したオリジナル水素焙煎コーヒーを展開した。番組には、元テレビ朝日アナウンサーの竹内由恵氏をMCに、UCCジャパン執行役員サステナビリティ経営推進本部長の里見陵氏、セブン‐イレブン・ジャパン商品戦略部の石橋利彦氏、トヨタ自動車水素ファクトリーの濱村芳彦氏が出演し、水素焙煎コーヒーや水素社会実現への取り組みについて語っている。＜関連URL＞番組動画：https://youtu.be/8HFYoSRwOIs、セブンカフェ 水素焙煎アイスコーヒー：https://www.ucc.co.jp/company/news/2026/rel260331.html、セブンカフェ 水素焙煎コーヒー：https://www.ucc.co.jp/company/news/2025/rel251024.html