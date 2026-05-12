養命酒製造「パンまつり」開催
執筆者：shirai
養命酒製造は5月14日から6月23日まで、長野県駒ヶ根市で運営する体験型複合施設「くらすわの森」で、「パンまつり～くらすわ初夏のパンまつり～」を開催する。くらすわベーカリーのパンを主役に、ミートデリやジェラートなど施設内各店舗の魅力を生かしたイベント限定パンメニュー7種類を販売する。期間中は、パンを味わうマリトッツォ、選べるジェラートバーガー、爽やかレモンタルタルのコロッケバーガー、アン・フロマージュ、大葉ジェノベーゼとマスカルポーネのホットサンド、信州十四豚と牛モツのイタリア風サンドイッチ、季節野菜のオープントーストを展開。抽選で20名に非売品の「初夏のパンプレートペアセット」が当たるキャンペーンも実施する。＜イベント概要＞名称：パンまつり～くらすわ初夏のパンまつり～、開催期間：2026年5月14日～6月23日、会場：くらすわの森、住所：長野県駒ヶ根市赤穂16410、営業時間：9時30分～18時、定休日：毎週水曜日、URL：https://www.clasuwa.jp/clasuwanomori/＜キャンペーン情報＞賞品：初夏のパンプレートペアセット、応募期間：2026年5月14日～6月23日23時59分、当選人数：20名、応募方法：WEB応募フォーム、応募URL：https://www.clasuwa.jp/clasuwanomori/event/3229/