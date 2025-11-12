栗山米菓「ばかうけ×おやつカルパス コラボ商品」登場

“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、「ばかうけ」と、人気おつまみ「おやつカルパス」が初めてコラボした新商品「ミニばかうけ おやつカルパス風味」を11月24日より全国のコンビニエンスストアで先行発売する。同商品は、ばかうけのサクッとした軽い食感に、「おやつカルパス」ならではの旨味とスパイスの風味を掛け合わせたコラボ商品。パッケージには両ブランドのキャラクターが仲良く並んだ、可愛く目を引くデザインを採用。子どものおやつはもちろん、大人のおつまみとしても楽しめる味わいで、年末年始のホームパーティーや団らんシーンにもぴったりという。 なお、発売を記念し、公式SNSにて栗山米菓とヤガイの人気商品4種セットが当たるキャンペーンを11/24から 12/1まで実施される。応募は、公式X、①Befco/ばかうけ＆星たべよ：https://x.com/bakauke_hoshi、②おやつカルパス【公式】：https://x.com/oyatsupandaまで。【商品概要】■商品名：ミニばかうけ おやつカルパス風味 ■内容量：33g ■販売場所：①全国のコンビニエンスストア／11月24日（月）先行発売、②公式オンラインショップ（https://befco-shop.jp）／12月4日（木）発売③一部地域のスーパー／12月8日（月）発売