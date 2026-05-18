象印マホービン「炊飯試験のごはんが原料のビール」提供

象印マホービンが運営するごはんレストラン「象印食堂」（大阪本店・東京店・梅田店）では、炊飯ジャーを開発する際の炊飯試験で炊いたごはんを原料にして作ったクラフトビール「ゾウのマイ」を、5月28日より提供を開始する。「日常生活に驚きを提供し、ビールが作り出すストーリーを感じていただく」がコンセプトの「ゾウのマイ」は、“象が舞い（米）上がる”ほどのおいしさと、お米由来のビールであることを表現。苦みを抑えたすっきりとした味わいが特長で、和食に合う軽やかな飲み口が特長だ。現在、小売店向けには缶タイプを展開しているが、この度の「象印食堂」では、新たに瓶タイプで提供を開始。「象印食堂」にてこだわりのごはんやおかずとともに店内の落ち着いた空間で楽しむことができる。【商品概要】■商品名：「ゾウのマイ」 ■導入店舗：「象印食堂 大阪本店」「象印食堂 東京店」「象印食堂 梅田店 」■提供開始日：5月28日 ■内容量：330ml ■店頭想定価格：オープン価格 ■ビールの種類：9ヶ月 ■製造元：エチゴビール ■商品ページURL：https://www.zojirushi.co.jp/life/ricelab/zonomai.html