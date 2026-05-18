壱番屋「ココイチの公式ファンサイト」新開設

壱番屋（本社：愛知県一宮市、代表取締役社長：葛原 守）は、ココイチファンが交流できる場として、ココイチ公式ファンコミュニティサイト「ココイチパレット」5月18日に開設した。 「ココイチパレット」は、ココイチファンがそれぞれの“好き”や“こだわり”を共有できるコミュニティサイト。カレーの辛さやライス量、トッピングなどを組み合わせて、12億通り以上のカスタマイズを楽しめるココイチのカレーを “色を重ねていくパレット”になぞらえ、「ココイチパレット」と命名。ココイチでは、公式ホームページや各種SNSの公式アカウントを通じて情報を発信してきたが、今後は、これまで以上にココイチファンのつながりを深めてほしい、ファン同士がつながることで好きを広げ、もっとココイチを楽しんでいただきたいという思いから開設されたという。ココイチの好きなところや思い出などを気軽に語りあえる掲示板「CoCoトーク」や、自分の一押しカスタマイズを紹介できる「マイベストカレー」、日記のように食べたメニューを紹介できる「今日のココイチ」といった写真投稿機能を設定。また、写真投稿などファンサイトで活動すると「ココイチパレットポイント」が付与され、ポイント数に応じて「SPOON RANK（スプーンランク）」がアップし、ランクごとの特典を受け取ることができるほか、上位ランク者限定のコンテンツ配信やファンイベントへの参加応募権利などの特典も用意されている。