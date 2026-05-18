カルビー「絶品かっぱえびせん」新商品２種発売

カルビーは5月25日、「絶品かっぱえびせん 鳴門の塩とわさび味」と「絶品かっぱえびせん 北海道焼き帆立と黒胡椒味」を全国のコンビニエンスストアで先行発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では6月1日から販売する。お酒のおつまみ向けに展開する「絶品かっぱえびせん」シリーズのリニューアル商品で、通常の「かっぱえびせん」より濃厚なえびの風味と、食べ応えのある大きく堅めの生地が特長。「鳴門の塩とわさび味」は、鳴門の塩によるキリっとした塩味とわさびの刺激、後味に広がるえびの濃い味わいを楽しめる。「北海道焼き帆立と黒胡椒味」は北海道産帆立を使用し、焼き帆立の味わいを引き立てる焦がし醤油の風味を合わせた。＜商品情報＞商品名：絶品かっぱえびせん 鳴門の塩とわさび味／北海道焼き帆立と黒胡椒味、内容量：50g、価格：オープン価格（想定価格税込み160円前後）、発売日・販売エリア：2026年5月25日・全国のコンビニエンスストア、2026年6月1日・全国のコンビニエンスストア以外の店舗、公式サイト：https://www.calbee.co.jp/kappaebisen/zeppin/