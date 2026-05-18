キリン「午後の紅茶 ティーマグカップ」ＣＰ開始

キリンビバレッジは5月18日、「キリン 午後の紅茶」の発売40周年を記念し、「午後の紅茶 ティーマグカップ プレゼントキャンペーン」を開始する。対象の午後の紅茶ペットボトル商品を購入し、80円ごとに1ポイントをためることで応募できるキャンペーンで、抽選で合計3000名に「午後の紅茶 オリジナルティーマグカップ」をプレゼントする。マグカップは、午後の紅茶の象徴である「アンナ・マリア夫人」のロゴを大きく描いたデザインで、カラーは全5色。5ポイントで好きな色を1つ選べるコース、24ポイントで5色すべてのコンプリートセットに応募できるコースを用意する。＜キャンペーン概要＞名称：午後の紅茶 ティーマグカップ プレゼントキャンペーン、応募期間：2026年5月18日11時～6月30日23時59分、レシート有効期間：2026年5月18日～6月23日、賞品：午後の紅茶 オリジナルティーマグカップ、サイズ：約直径8.5×高さ10.5cm、容量：420ml、材質：陶磁器、当選者数：合計3000名、対象商品：キリン 午後の紅茶 ペットボトル商品各種、対象店舗：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、ディスカウントストアなど、キャンペーンサイト：https://cp.kirin.jp/story/37080