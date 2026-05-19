ギンビス「たべっ子どうぶつポップアップストア」登場

ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる体験型屋内イベント「たべっ子どうぶつLAND」が、ポップアップストア「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」となって、5月26日から6月8日まで期間限定でJR池袋駅構内南通路 池袋南改札前206に登場する。 「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」で販売されるのは、ぺたぺたシール 全6種＜ 726円(税込) ＞、【LAND25】 カラフルミニ巾着 ＜ 500円(税込) ＞、【LAND25】 ビスケットメタルチャーム ＜ 500円(税込) ＞など、これまで『たべっ子どうぶつLAND』のグッズショップで人気を集めてきた数々のアイテムたち。 2023 年の初開催から最新の2025年夏の開催まで、過去4回におよぶ『たべっ子どうぶつLAND』のオリジナルグッズを購入可能だ。また、「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」内で商品を税込3,000円以上購入すると、どうぶつさんの「社員証（全9種）」をランダムで1点プレゼントされる特典もある。社員証にはキーリングが付属しており、好きなアイテムを組み合わせて、自分好みにカスタマイズすることもできるという。【開催概要】■店舗名：「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」 ■期間：5月26日(火)〜6月8日(月) ■場所：東京都豊島区南池袋1丁目28-2 JR池袋駅構内南通路 池袋南改札前206 ■営業時間：10:00〜21:00（初日 13:00 OPEN / 最終日 18:00 CLOSE） ■入場料：無料