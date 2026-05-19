キリン「クーリングシェルター支援施策」開始

キリンビバレッジは5月18日、熱中症対策飲料「キリン 世界のKitchenから ソルティライチ」シリーズによるクーリングシェルター支援施策を開始した。熱中症予防声かけプロジェクトと連携し、全国の自治体に設置されたクーリングシェルターへ「キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500mlPET」を提供する。対象は全国47都道府県の自治体で、応募自治体の中から抽選で最大60自治体に提供予定。新たな取り組みとして、昨年40度超の酷暑日となった地域へ出向く「ひと涼み応援キッチンカー」も6月26日、27日に府中駅前「光と風の広場」で実施する。暑さ対策グッズや商品を提供しながら、熱中症予防の声かけを行う。＜施策概要＞名称：クーリングシェルター支援施策、開始日：2026年5月18日から順次、内容：クーリングシェルターへの「キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500mlPET」提供、対象：全国47都道府県の自治体、提供予定：最大60自治体＜キッチンカー概要＞名称：ひと涼み応援キッチンカー、実施日：2026年6月26日・27日、実施場所：府中駅前「光と風の広場」