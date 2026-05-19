キッコーマン「食文化講座」配信

日清食品、新ＣＭ「この国には、底力がある。」放映

日清食品㈱は、カップヌードルのテレビ新ＣＭ「この国には、底力がある。」を４月４日から放映開始した。カップヌードルは世界初のカップめんとして、１９７１年９月１８日にデビューを果たした。「お湯さえあれば、…