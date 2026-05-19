📅 2026/05/19 執筆者：shirai
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キッコーマン「食文化講座」配信

キッコーマン国際食文化研究センターは6月27日、「食べること、生きること～写真で読み解く、世界の暮らし～」をテーマにした食文化講座を開催する。写真家・阪口克氏が、イエメンやモロッコで人々と生活を共にしながら撮影した写真をもとに、その土地ならではの食や暮らしについて語る。会場参加に加え、YouTubeライブ配信でも視聴可能で、申込者には限定URLを送付する。アーカイブは7月31日まで視聴できる。＜講座概要＞日時：2026年6月27日14時～15時30分、会場：キッコーマン東京本社KCCホール、参加方法：会場参加（定員28名、応募多数の場合抽選）・YouTubeライブ配信、参加費：無料、申込締切：会場参加は2026年6月17日23時59分まで、YouTubeライブ視聴は2026年6月27日14時まで、申込URL：https://www.kikkoman.com/jp/kiifc/information/fs20260627.html

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