オハヨー乳業「岡山育ちの白桃アイスバー」発売

オハヨー乳業は5月26日、JR PREMIUM SELECT SETOUCHIシリーズの「岡山育ちの白桃アイスバー」を今年も発売する。岡山・備後エリアの魅力を全国に伝える「ふるさとおこしプロジェクト」の一環として、ジェイアールサービスネット岡山、JR西日本岡山支社と協働開発した商品。岡山の名産品である白桃の中でも、果肉が柔らかく果汁が豊富な「白鳳」のピューレを使用した上品な甘さの白桃アイスを、爽やかなミルクアイスで包み込んだ。＜商品情報＞商品名：岡山育ちの白桃アイスバー、発売日：2026年5月26日、価格：税抜300円（税込324円）、販売箇所：JR西日本駅構内の店舗、大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・中国地方・四国地方のセブン‐イレブン、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県のセブン‐イレブン、商品ページ：https://www.jr-furusato.jp/jrps/jrps_icebar/