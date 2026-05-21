ハウス「オー・ザック＜にんにく醤油から揚げ味＞」発売

パルシステム連合会は、ＮＰＯ法人アジア太平洋資料センター（ＰＡＲＣ）と協力し、１０月２０ 日から全６回の連続講座「食と農で世直し！」を開催する。本講座は、日本の食と農の現実と課題を知り、自分ができるこ…
ハウス食品は5月25日、スナック菓子「オー・ザック」から新フレーバー「オー・ザック＜にんにく醤油から揚げ味＞」を全国のセブン‐イレブンで先行発売する。一般発売は7月6日を予定する。夏に向けて関心が高まるスタミナ食材「にんにく」の風味をきかせた醤油から揚げの味わいを、独自のバブリング製法によるボコボコとした形状とザクッとした食感で表現した。噛むほどに広がるポテトの風味に、にんにくの香り、醤油の味わい、鶏肉の旨みが重なり、子どものおやつから大人のおつまみまで楽しめる味わいに仕上げた。＜商品情報＞商品名：オー・ザック＜にんにく醤油から揚げ味＞、内容量：55g、価格：税別希望小売価格144円、発売日：2026年5月25日セブン‐イレブン先行発売、2026年7月6日一般発売、発売地区：全国、URL：https://housefoods.jp/products/catalog/cat_1,snack,pdt,oz.html