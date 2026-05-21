ハウス「オー・ザック＜にんにく醤油から揚げ味＞」発売

森永乳業「ソフトクリームのめちゃいました」新発売

森永乳業は4月21日より、甘いソフトクリームをそのままドリンクにしたような乳飲料「ソフトクリームのめちゃいました」を、沖縄を除く全国にて新発売する。 同商品は、しっかりした甘みと、まるでソフトクリーム…