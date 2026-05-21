チロル「ちいかわ チロルチョコ缶」発売

湖池屋「ぺっぱムーチョ クラッシュペッパー」発売

湖池屋は2019年10月21日より、2019年8月に発売した「シームーチョ」に続く「新・ムーチョ」として“生胡椒”をイメージした「ぺっぱムーチョ クラッシュペッパー」を全国・全チャネルにて発売する。同…