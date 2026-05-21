チロル「ちいかわ チロルチョコ缶」発売

日本フードコーディネーター協会（理事長：髙城孝助、本部：東京都中央区）では、フードコーディネーター及び同協会の理解促進、関心喚起を目的とした公式YouTubeチャンネル「日本フードコーディネーター協会…
チロルチョコは6月22日、「ちいかわ チロルチョコ缶」を全国発売する。イラストレーター・ナガノ氏による漫画作品「ちいかわ」デザイン商品の第4弾で、今回はちいかわ柄のオリジナルモールドを新たに開発した。スクエア型の缶は全4種類で、蓋にはエンボス加工を施し、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの顔を立体感のある仕上がりにした。個装パッケージは全20種類で、チロルチョコの絵柄は全8種類。フレーバーは、ミルクのまろやかな甘みが特徴の「ホワイトビス」と、爽やかないちご風味の「いちごビス」の2種類で、いずれもサクサク食感のビス入り。＜商品情報＞商品名：ちいかわ チロルチョコ缶、発売日：2026年6月22日、価格：864円（税込参考価格）、内容量：15個入り（いちごビス8個、ホワイトビス7個）、缶デザイン：全4種類、個装デザイン：全20種類、モールド柄：全8種類、公式オンラインショップ：https://shop.tirol-choco.com/