フジッコ「ガーリックチキンライス」発売

舞鶴市「舞鶴カレーフェスタ」開催

舞鶴市は3月14日と15日の2日間、日本遺産に認定されている舞鶴赤れんがパークにて「第4回 舞鶴カレーフェスタ」を開催する。舞鶴の重要な観光資源であるカレーをテーマに、明治期の資料に基づく海軍カレーか…