フジッコ「ガーリックチキンライス」発売

舞鶴市は3月14日と15日の2日間、日本遺産に認定されている舞鶴赤れんがパークにて「第4回 舞鶴カレーフェスタ」を開催する。舞鶴の重要な観光資源であるカレーをテーマに、明治期の資料に基づく海軍カレーか…
フジッコはファンデリーと共同で、大豆由来のお米状食品「Beanus ダイズライス」を使用した高タンパク・低糖質メニュー「ガーリックチキンライス」を開発し、6月1日からファンデリーの食事宅配サービス「ミールタイム」で発売する。同商品は、主食の一部をダイズライスに置き換えることで、タンパク質を約2倍、糖質を約30％カットしながら満足感のある一皿に仕上げた。ガーリックとバターのコクが香るダイズライスに、おろしにんにくとバジルで下味をつけた鶏もも肉のソテーを合わせ、玉ねぎの甘みを生かした醤油ソースで仕上げている。糖質制限や健康診断の数値が気になる人、日常的にタンパク質を補給したい健康志向層に向け、食事制限中でも主食を楽しめる選択肢として提案する。＜商品情報＞商品名：ガーリックチキンライス、販売開始日：2026年6月1日、販売価格：669円（税込722円）、販売先：ミールタイム、内容量：1食240g、栄養成分：エネルギー407kcal、糖質46.6g、たんぱく質25.1g、食物繊維4.9g、脂質10.8g、食塩相当量1.8g、炭水化物51.5g、ブランドサイト：https://www.bean-us.jp/