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📅 2026/05/22 執筆者：motoe
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キリン「生茶 ジャスミン香る緑茶」期間限定発売

キリンビバレッジ（社長：井上一弘）は、6月30日より「キリン 生茶 ジャスミン香る緑茶」を期間限定で新発売する。生茶ブランドは2000年の発売当初から新しいお茶の楽しみ方を提案し、多くの消費者から親しまれてきた。今年3月には、「生茶」「生茶 ほうじ煎茶」をリニューアルし、さわやかなおいしさとかろやかな印象を強化することで、さらにその消費者からの支持を高めている。昨今、無糖茶に対する期待が多様化する中、特に「香り」や「味わい」の良さを感じられるお茶カテゴリーが伸長しており、こうした背景を受け、生茶ブランドはジャスミンの華やかな香りに着目した、新しいお茶の楽しみ方となる「キリン 生茶 ジャスミン香る緑茶」を期間限定で発売することなったという。同商品は、ジャスミンにももの香りを組み合わせた華やかな香りと、無糖ならではのすっきりとした味わいが特長の緑茶で、夏の季節にぴったりなおいしさに仕上げられているという。【商品概要】■商品名：キリン 生茶 ジャスミン香る緑茶 ■発売地域：全国 ■発売日：6月30日（火） ■容量・容器：525ml・ペットボト ■価格（消費税抜き希望小売価格）：200円　

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