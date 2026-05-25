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📅 2026/05/25 執筆者：motoe
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不二家「旬の厳選果物を使用したカントリーマアム」発売

不二家のロングセラークッキー「カントリーマアム」より、旬の厳選素材の果物を使用した、夏に食べたくなる爽やかな味わいが広がる季節限定の新商品が６月２日に登場する。今回発売されるのは、「カントリーマアム（森のサファイアブルーベリー）」と「カントリーマアム（夕張メロンソフト）」の２種。「カントリーマアム（森のサファイアブルーベリー）」は、長野県産「森のサファイア」ブルーベリージャムを配合し、ブルーベリーをイメージしてむらさき色に焼き上げたカントリーマアム。蒼く輝くサファイアのような美しさと、大粒でジューシーな味わいのブルーベリー「森のサファイア」を厳選配合され、甘味と酸味のバランスが絶妙なブルーベリーの爽やかな味わいが愉しめる。「カントリーマアム（夕張メロンソフト）」は、北海道産「夕張メロン」果汁と北海道産「牛乳」を配合し、赤肉メロンをイメージしてオレンジ色に焼き上げたカントリーマアム。芳醇な香りと甘くジューシーな味わいが特長の北海道産「夕張メロン」を厳選配合され、メロンソフトの豊かな香りと爽やかな味わいが愉しめる。各12枚入りに加え、ミニサイズ42ｇ入りも発売される。オープンプライス。

 

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