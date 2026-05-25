湖池屋ドンタコス 海鮮グリルチリタコス」新発売

子供の数より多い犬、猫ペット、寿命は３０年で倍に伸長

現在、日本の15歳未満子供数は1600万人。一方、ペットとして飼われている犬は約991万7000頭、猫987万4000頭。犬、猫合わせてざっと1979万頭となる。日本では子供の数よりペットの数のほうが…