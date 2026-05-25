湖池屋ドンタコス 海鮮グリルチリタコス」新発売

年に一度の宇都宮餃子ファンへの感謝祭「宇都宮餃子祭り2023」が11月3日・4日・5日の3日間、宇都宮城址公園にて開催される。今年は、ライトライン（芳賀・宇都宮LRT）の開業、中核市サミットの開催、宇…
湖池屋（社長：佐藤章）は、2025年9月にフルリニューアルし、本格感を追求した味わいへと進化した「ドンタコス」ブランドより、「ドンタコス 海鮮グリルチリタコス」を5月25日に全国のコンビニエンスストア先行、6月22日に全国のスーパーマーケット他、一般チャネルで発売する。今回発売する「ドンタコス 海鮮グリルチリタコス」は、本場メキシコでも親しまれている“海鮮タコス”に着目し、ブランドの新たな魅力を提案する商品として開発されたもの。凝縮されたえび・イカ・たこの3種の海鮮の旨みや香ばしい風味、ピリッときかせた唐辛子が後を引く、やみつきで食べごたえのある味わいに仕上げられている。ドンタコスと一緒に楽しまれることが多いお酒との相性も良く、リラックスタイムに“おつまみ感覚”でも楽しむことができる。パッケージは「ドンタコス」ならではの陽気でメキシカンな世界観を踏襲しながら、シーフードをイメージしたカラーリングを採用。さらに、えび・イカ・たこのキャラクターを正面にデザインすることで、思わず手に取りたくなる親しみやすいデザインに仕上げられている。オープン価格。■ブランドサイト： https://dontacos.koikeya.co.jp/