キリン「カクテルスパークリングワインから新商品」登場

サークルＫサンクス 歌舞伎座の味を再現したオリジナル商品２アイテムを期間限定販売

サークルＫサンクスは歌舞伎座の味を再現したオリジナル商品２アイテムを６月１日～１４日までの期間限定で販売する。歌舞伎は日本の伝統芸能として幅広い世代から支持を受けており、本年４月の歌舞伎座の閉場は社会…