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📅 2026/05/26 執筆者：motoe
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キリン「カクテルスパークリングワインから新商品」登場

メルシャン（社長：大塚正光 ）は、ワインの軽やかさと、ほっとひと息つける甘さを両立した「カクテルスパークリングワイン」ブランドから、「カクテルスパークリングワイン　白ワイン×ピーチフィズ」（290ml・ボトル缶）を6月23日に新発売する。「カクテルスパークリングワイン」シリーズは、普段RTDを飲用している若年層をはじめとした、ワイン初心者も飲みやすいように、ワインに合った果汁や素材とのおいしい組み合わせを徹底して追求したカクテルスパークリングワイン。今回新発売する「カクテルスパークリングワイン 白ワイン×ピーチフィズ」は、消費者調査で最も人気が高いピーチフレーバーを採用。桃果汁に相性のよい白ワインを選定し、桃のおいしさを活かした飲みやすい味わいに仕上げられている。【商品概要】■商品名：カクテルスパークリングワイン 白ワイン×ピーチフィズ ■色：白■アルコール度数：5％ ■容量・容器：290ml・缶 ■カテゴリー分類：甘味果実酒（発泡性) ■発売日・発売地域：6月23日（火）・全国 ■価格：オープン価格

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