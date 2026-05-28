キリン「本麒麟が麦１００％生ビール」へリニューアル」

果汁グミ黄金桃（明治）

商品特長 国産黄金桃果汁を使用し、黄金桃の甘酸っぱいジューシーなおいしさをギュッととじこめたグミ。 桃を模した形のかわいらしい見た目も楽しめる。 生果汁に換算すると製品重量の100％相当になるよう、7…