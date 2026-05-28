キリン「本麒麟が麦１００％生ビール」へリニューアル」

商品特長 国産黄金桃果汁を使用し、黄金桃の甘酸っぱいジューシーなおいしさをギュッととじこめたグミ。 桃を模した形のかわいらしい見た目も楽しめる。 生果汁に換算すると製品重量の100％相当になるよう、7…
キリンビール（社長：堀口英樹）は、「本麒麟」の中味・パッケージともに大きく刷新し、11月4日より全国でリニューアル発売する。本リニューアルで「本麒麟」は、従来の新ジャンル（発泡酒②）からビールへと製法を変更し、麦100％生ビールへと進化する。同社は、将来的にビール類の酒税が一本化されることを見据え、2018年に「本格的なうまさ」を中心価値とするデイリービールとして「本麒麟」を発売。以来、「本当は我慢せず、おいしいビールを手軽に飲みたい」という声に向き合い、毎年リニューアルを実施。その結果「本麒麟」は、「本格的なうまさ」を届けるブランドとして、エコノミーカテゴリー市場において支持を得てきた。今回のリニューアルでは、ブランド独自の価値であり、発売以来一貫して追求してきた「本格的なうまさ」を抜本的に向上させるため、発売当初から構想をしていた、新ジャンル（発泡酒②）からビールへと製法を刷新。アルコール度数も6％から5％へ適正化することで、「麦本来のうまみがより味わえ、飲みごたえがありながら飲み飽きないおいしさ」を実現したという。容量／容器：350ml・500ml缶、オープン価格