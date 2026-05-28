キリングループ「統合レポート２０２６」を公開

スーパー３団体「節電ポスターを作成、店頭告知」

新日本スーパーマーケットなど３団体は震災による節電営業を知らせるポスターを作成し、店頭などで告知する。スーパーマーケットでは節電対策として店舗の照明やショーケースの照明、空調を削減しており、ポスターで…