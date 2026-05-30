マキルヘニー社「タコスに、タバスコ®」キャンペーン

世界195以上の国と地域、25以上の言語で展開されている「TABASCO®ソース」を製造するマキルヘニー社（アメリカ・ルイジアナ州）は、TABASCO®ソースの新たな魅力と楽しみ方を“タコス”を通じて提案する「タコスに、タバスコ®」キャンペーンを6月5日より開催する。期間中は、東京都内の人気タコスレストラン3店舗とのコラボレーション企画「TABASCO® BRAND TACOS TOUR」を実施。「ØL La Cabina」、「Tokyo Tacos ChaChaCha」、「Tortilla Club TORTILLERIA」の3店舗にて、TABASCO®ソースを使用した期間限定メニューを展開。スイート（Sweet）とスパイシー（Spicy）を掛け合わせた“スワイシー（Swicy）”な甘辛のやみつきになるフレーバーをテーマに、スタンダードのTABASCO®オリジナルレッドペパーソースをはじめ、マイルドで爽やかなTABASCO®ハラペーニョソースや、甘くスモーキーなTABASCO®チポートレイソースなど、多彩なフレーバーを使用した夏限定メニューを提供するという。さらに、期間中に対象メニューを注文すると、先着で、TABASCO®ソースミニボトル（3.7ml）やブランドロゴステッカーを数量限定でプレゼントされる（※なくなり次第終了）。【「TABASCO® BRAND TACOS TOUR」概要】■期間：6月5日（金）～7月5日（日） ■内容：都内人気タコス店3店舗とコラボレーションし、TABASCO®ソースを使った期間限定タコスを提供 ■参加レストラン（ABC順）：ØL La Cabina（小伝馬町）、Tokyo Tacos ChaChaCha（広尾）、Tortilla Club Tortilleria（代々木上原） ■無料配布（数量限定なくなり次第終了）：TABASCO®ソース ミニボトル（3.7ml）、TABASCO®ブランド ロゴステッカー、ポストカード