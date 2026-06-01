日本アクセス「２０２６年３月期決算　増収減益」

日本アクセス（服部真也社長）は５月２９日、７４期２０２６年３月期連結決算を発表した。それによると売上高２兆４７１９億円（前年比２，２％増）、営業利益３２１億５８００万円（同△２，８％）、経常利益３３５億８２００万円（同△１，７％）、当期利益２３２億０７００万円（同△３，７％）の増収減益となった。減益の要因は新規事業など設備、販管費など先行投資による影響。服部社長は「食品業界の変動が激しい中、新たな投資は続けていかなければならない」と挨拶。基本方針として既存事業の変化対応、新規市場需要創出、生産性向上を柱に朝食市場への進出、かるしおで美味しい減塩市場の創出、チンするレストランで潜在需要を顕在化、フローズン市場を広げたいと述べた。ロジスティックでは２０２５年９月、関東、近畿中四国に加え中部を稼働、物流の構築網を築いた。海外戦略については伊藤忠商事とのネットワークの活用、世界市場のシェア獲得へ挑戦したいなど抱負を述べた。第９次中期経営計画では目標を１年前倒し、売上高２兆５２３０億円（２，１％増）、経常利益３６３億円（８，０％増）、当期利益２４４億円（４，９％増）。