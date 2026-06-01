セブン「世界を食するポテトヤンニョムチキン風味」発売

セブン‐イレブン・ジャパンは、本場韓国の味わいを再現した菓子「セブンプレミアム 世界を食するポテト ヤンニョムチキン風味」を6月2日から順次発売する。甘みのあるEU産じゃがいもを真空状態で乾燥・揚げるバキュームフライ製法で仕上げ、素材の色味や味わいを生かしながら、甘辛いヤンニョムチキン風味とザクザクした食感を楽しめる商品とした。あわせて、韓国のり、トッポギ、チャンジャ、ハニーバター、コチュジャンなど、韓国グルメをテーマにした菓子やおつまみも順次展開し、手軽に韓国旅行気分を楽しめるラインアップをそろえる。＜商品情報＞商品名：セブンプレミアム 世界を食するポテト ヤンニョムチキン風味、価格：178円（税込192.24円）、発売日：2026年6月2日から順次西日本、6月9日から順次東日本、販売エリア：全国。関連商品：山芳ポテトチップス 辛口韓国のり味、ジョッキ まるでトッポギ？！ チーズ、ジョッキ 焼ほたて貝ひも チャンジャ風味、カムジャスナック 甘辛ヤンニョム風味、コグマスナック ハニーバター風味、皮付きさきいか ヤンニョム風味、えび揚げせん コチュジャン＆マヨネーズ風味、なとり うまいか ヤンニョムチキン風味。