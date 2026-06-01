一正蒲鉾「すごーく長いうな次郎」発売

西友（東京都北区、社長兼最高経営責任者・リオネル・デスクリー）は、植物工場に関する研究開発・コンサルティング業務を手掛けるプランツラボラトリー（東京都港区、代表者 湯川敦之）と共同で、西友上福岡店（埼…
一正蒲鉾は、白身魚のすり身で作ったうなぎの蒲焼風商品「うな次郎」シリーズから、発売以来最長サイズとなる「すごーく長いうな次郎 うなぎの蒲焼風」を7月1日に発売する。うな次郎の味わいはそのままに、長さと見た目のインパクトを追求した商品で、丼メニューやホームパーティー向け需要を見込む。電子レンジで温めるだけで手軽に楽しめるほか、うなぎを使用しない「うなぎフリー」商品として環境や水産資源保護にも配慮した。土用の丑シーズンに向け、食卓を盛り上げる商品として提案する。＜商品情報＞商品名：すごーく長いうな次郎 うなぎの蒲焼風、内容量：1枚（たれ・山椒付）、希望小売価格：498円（税抜）、538円（税込）、発売期間：2026年7月1日～7月末予定、発売地区：全国。＜予約販売情報＞受付期間：2026年6月5日10時～7月7日、販売先：いちまさオンラインショップ、URL：https://sh.ichimasa-eshop.com/products/1307