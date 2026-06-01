一正蒲鉾「すごーく長いうな次郎」発売

具粥さん 柚子胡椒香る鶏がゆ（国分西日本）

商品特長 柚子胡椒の爽やかな香りとぴりりとした辛みが楽しめる鶏がゆです。もち麦を使用し、ごろっとサイズの鶏肉を入れることで、食べ応えがありつつも1パック137kcalと低カロリーな商品です。電子レンジ…