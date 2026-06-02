キリン「晴れ風」花火デザイン缶発売

キリンビールは、「キリンビール 晴れ風 晴れ風ACTION 花火デザイン缶」を7月7日に全国発売する。同商品は、桜や花火大会など日本の風物詩を支援する「晴れ風ACTION」の一環として展開する限定デザイン缶で、全国各地の花火大会を守る活動への思いをパッケージに込めた。裏面には花火大会を取り巻く課題や取り組みを紹介するメッセージを掲載し、専用サイトへアクセスできる二次元コードも配置した。中味は通常品と同じで、麦芽100％のうま味と国産希少ホップ「IBUKI」の爽やかな香りが楽しめる。なお、「晴れ風ACTION」では商品の売上の一部を活用して桜や花火など地域の風物詩の継承活動を支援しており、これまでの寄付金総額は2.1億円を突破している。＜商品情報＞商品名：キリンビール 晴れ風 晴れ風ACTION 花火デザイン缶、発売日：2026年7月7日、発売地域：全国、容量：350ml缶・500ml缶、価格：オープン価格、アルコール分：5％。