井村屋「あずきバー祭り」４都市で開催

井村屋は、7月1日の「井村屋あずきバーの日」を記念し、サンプリングイベント「あずきバー祭り2026」を6月26日から27日にかけて開催する。東京、名古屋、大阪、福岡天神の全国4都市で実施し、合計約1万5500本の「あずきバー」を無料配布する。東京会場ではヨーヨーつりや的あてなどの縁日イベントも開催するほか、名古屋会場には元中日ドラゴンズの岩瀬仁紀氏が登場し、トークショーや商品配布を行う。東京と名古屋では井村屋のキャラクター「アズキキング」によるグリーティングも実施し、夏の風物詩としてイベントを盛り上げる。＜イベント概要＞名称：あずきバー祭り2026、開催期間：2026年6月26日～27日、会場：コレド室町テラス（東京）、ららぽーと名古屋みなとアクルス（名古屋）、ヨドバシカメラ梅田（大阪）、ONE FUKUOKA BLDG.北西側広場（福岡天神）、内容：あずきバー無料配布（合計約1万5500本）、縁日イベント、アズキキンググリーティング、岩瀬仁紀氏トークショー（名古屋会場）。