カルビー「フルグラ トロピカルココナッツ味」発売

明星「明星 一平ちゃん夜店の焼そば ゆず塩味」発売

明星食品は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば ゆず塩味」を、2022年8月1日(月)に全国で新発売する。同商品は、すっきりしたゆず塩味のソースに、ゆず風味マヨとゆず皮入りのふりかけで仕上げた…