カルビー「フルグラ トロピカルココナッツ味」発売

明星食品は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば ゆず塩味」を、2022年8月1日(月)に全国で新発売する。同商品は、すっきりしたゆず塩味のソースに、ゆず風味マヨとゆず皮入りのふりかけで仕上げた…
カルビーは、シリアルブランド「フルグラ」から、夏の定番フレーバー「フルグラ トロピカルココナッツ味」を6月8日から全国のコンビニエンスストア以外の店舗で期間限定発売する。ココナッツ味のグラノーラ生地に、マンゴー、パパイヤ、ラズベリーなどのトロピカルフルーツを組み合わせた南国風の味わいで、今年は好評の大粒ココナッツチップを前年品比10％増量した。パッケージはハワイ州観光局監修のもと、ハワイ在住アーティストNicole Ferraraさんのブランド「Nico Made」とコラボレーションし、ハイビスカスをあしらった夏らしいデザインに仕上げた。＜商品情報＞商品名：フルグラ トロピカルココナッツ味、内容量：550g、価格：オープン価格（想定価格税込1,000円前後）、発売日：2026年6月8日、販売エリア：全国のコンビニエンスストア以外の店舗、URL：https://www.calbee.co.jp/frugra/