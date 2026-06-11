高瀬物産「業務用食材　ＥＸＰＯ２０２６」

高瀬物産（高瀬知康社長）は６月９～１０日、「ＴＡＫＡＳＥ ＦＯＯＤＳＥＲＶＩＣＥ ＥＸＰＯ２０２６」を東京国際フォーラムで開催した。同ＥＸＰＯは国内最大規模の業務用展示会で２年ぶりの開催となる。会場にはホテル、レストラン、居酒屋などのバイヤー７０００名が詰めかけ熱心な商談が行われていた。今回のテーマは「美しいは 楽しいをつくる」を統一テーマに、ちょっとした工夫の積み重ねから生まれる美しさや楽しさを大切にする、というコンセプトのもとに開催された。出展ブースは高瀬オリジナルブース、業務用メーカーブース合わせて３００小間（２００社）。高瀬オリジナルコーナーでは独自開発した直輸入商品や生鮮食品、加工食品などのプライベート商品に注目が集まっていた。今回、初のコーナーとして出展した「グレード別商品コーナー」では生エビなど加工具合によって、どれだけ商品の差違が出るかを診断するコーナーで、注目を集めていた。