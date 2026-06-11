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📅 2026/06/11 執筆者：shirai
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江戸一「韓国フェア」開催

江戸一が運営する焼肉・寿司・スイーツ食べ放題レストラン「すたみな太郎」は、6月12日から期間限定で「韓国フェア」を開催する。韓国グルメ人気の高まりを受けた夏限定フェアで、サムギョプサルや豚ハラミ、ヤンニョムチキン、チヂミ、韓国風プルコギパスタ、ソトクチーズ焼き、スンドゥブチゲ、ナムル各種、ヨーグルトアイスなどを食べ放題メニューとして提供する。焼肉を野菜で巻いて楽しむスタイルや、旨辛・甘辛・香ばしさを組み合わせたメニューをそろえ、家族や友人で韓国グルメ旅行気分を楽しめる内容とした。一部店舗では、韓国風ビビンそばパフェなどの限定メニューも展開する。＜フェア概要＞名称：韓国フェア、開始日：2026年6月12日、実施店舗：すたみな太郎、すたみな太郎PREMIUM BUFFET、すたみな太郎PREMIUM BUFFET PLUS、すたみな太郎NEXT、主なメニュー：サムギョプサル、豚ハラミ、ヤンニョムチキン、チヂミ、韓国風プルコギパスタ、ソトクチーズ焼き、スンドゥブチゲ、ナムル各種、ヨーグルトアイス。

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