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📅 2026/06/11 執筆者：shirai
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ワタミ「ＷＥＢ注文キャンペーン」開催

ワタミが展開する「bb.q オリーブチキンカフェ」は、6月11日から27日まで「ネット予約・Uber Eats限定キャンペーン」を開催する。梅雨時期の外出負担や店頭での待ち時間を避けたい需要に対応し、ネット予約とUber Eatsで対象商品を20％引きで販売する。ネット予約では国産ササミを使用した「チキンフィンガー10本」を通常1,140円のところ890円で提供。Uber Eatsでは、ひと口サイズのポップチキンとフライドポテトを組み合わせた「ポップチキン＆ポテトボックス」を通常2,920円のところ2,336円で販売する。持ち帰りやデリバリーで本格韓国チキンを手軽に楽しめる企画として展開する。＜キャンペーン情報＞名称：ネット予約・Uber Eats限定キャンペーン、実施期間：2026年6月11日～27日、対象商品：チキンフィンガー10本、ポップチキン＆ポテトボックス、対象店舗：全国のbb.q オリーブチキンカフェ各店（一部除く）。

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