キユーピー「食品ロス教材」無料提供

キユーピーは、食品ロスの現状や削減に向けた取り組みを学べる小学生向け教材「食品ロス・ゼロチャレンジ大作戦！」をARROWSと共同制作し、6月11日から希望する全国の小学校へ無料提供する。教員向けプラットフォーム「SENSEI よのなか学」を通じて配布するもので、初年度は全国の児童約5000人への提供を予定している。教材では、日本の食品ロス量を小学生にも分かりやすい身近な例で紹介するほか、キユーピーグループによる卵殻や野菜の未利用部の有効活用など、食品メーカーならではの取り組みも解説する。児童が食品ロスを自分ごととして捉え、家庭や日常生活で実践につなげることを目指す。＜教材情報＞教材名：食品ロス・ゼロチャレンジ大作戦！、提供開始日：2026年6月11日、対象：小学校、推奨学年：5年生、授業時間：1コマ45分、推奨科目：社会、実施費用：無料、内容：授業スライド、動画、ワークシート、授業進行台本、授業概要資料、おたより。