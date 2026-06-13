高瀬物産「２０２５年度決算増収減益　高瀬社長語る」

業務用卸高瀬物産高瀬知康社長は６月９日、「TAKASE FOODSERVICE EXPO ２０２６」会場で６５期業績と６６期事業方針について記者会見を行い、概ね次の通り発表した。６５期業績については売上高１１０８億円（前年比１０３，２％）、営業利益５５億円の増収減益となった。コロナ以降、外食産業は厳しい状況が続いている中、「過去最高の売上高を達成した」、利益面では人件費や設備投資などが重なり減益と述べた。増収の要因は得意先などの課題解決に向け、徹底的なサービスを実施したことなどがあげられる。また、国内旅館、ホテル業態には差別化商品の提供や新規メニュー提案で差別化を推進した、営業利益については原材料、燃料費などの高騰、６５周年記念イベント経費、人件費の改定などで減益となった。トータルではほぼ計画通りの着地となった。事業活動としては物流、倉庫、オフィスなどの法令順守の徹底と業務の効率化に取り組み、なかでも事故の未然防止対策には最優先で取り組んだ。商品別にはオリジナル商品の強化に取り組んだ結果、食品１０５，０％、酒類１１２、２％と大幅に伸長した。６６期事業方針については「もっとヒューマンカンパニィーへ」をテーマに「繋がりで笑顔に～社内外の繋がりをもっと広げ、具体的な行動で成長を～」をスローガンにした。次年度売上予算は１１７８億円（前年比１０６，３％）、営業利益５５億円を目指す。業界の動向についてはインパウンド需要、原料高騰の影響は続くものと思われる一方、生活者の節約志向が強まると予想される。また、外食業界では慢性的な採用難が続いており、外国人を含め、人材確保が最大の課題となる。経営基盤強化については新基幹システムの導入（１０稼働予定）、社内業務のDX化。拠点では秋田支店、柏支店、西東京支店、軽井沢支店の移転計予定。