Ａｓｏｂｉｃａ「ｃｏｏｒｕｍ」提供

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Asobicaは、キリンビールが開設した新規飲食店開業志願者向けコミュニティサイト「CHEERS FRONTIER」の基盤として、ホンネデータプラットフォーム「coorum」が導入されたと発表した。キリンビールが飲食店支援で培ってきた知見やネットワークと、Asobicaのコミュニティ運営ノウハウを組み合わせ、開業を目指す人が先輩オーナーや専門家とつながり、悩みや課題を相談できる場を構築する。飲食業界では人手不足やコスト高騰などにより厳しい経営環境が続いており、開業志願者はメニューづくりや物件探し、事業計画の策定など多様な課題を抱えている。coorumはノーコードで編集できるUIやLINE連携、投稿モデレーション、権限制御、ランク機能などを備え、コミュニティの運営と情報提供を支える。＜サービス情報＞導入サービス：coorum、導入先：キリンビール、対象コミュニティ：CHEERS FRONTIER、開設日：2026年6月15日、主な内容：先輩オーナーへの相談、キリンビール社員・専門家によるサポート、開業ノウハウ記事の提供、coorum：https://coorum.jp/、CHEERS FRONTIER：https://cheersfrontier.kirin.co.jp/